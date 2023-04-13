ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на заседании 28 апреля - Росбанк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на заседании 28 апреля, полагают аналитики Росбанка.

"Недельная оценка инфляции на неделе с 4 по 10 апреля составила 0,11% н/н, - отмечается в комментарии. - В деталях статистики также видны сезонные эффекты в сфере услуг, связанные с приближением к майским праздникам. В остальном динамика цен продовольствия и товаров длительного пользования сохраняет смешанный характер. Годовая оценка на основе недельной статистики опустилась до 3,14% г/г и при прочих равных может достичь отметки 3,0% г/г к концу текущего месяца. С позиции Банка России, опубликованные данные не требуют срочного реагирования - повышения или понижения процентной ставки - в связи с разнородной картиной в основных категориях потребления. 28 апреля ожидаем ключевую ставку без изменения - 7,50% годовых - первые шаги в направлении смягчения риторики".

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