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13 апреля 2023 года 14:21
Вероятный уровень ключевой ставки ЦБР на конец 2К23 - 7,5-8% годовых - "Финам"
Вероятным уровнем ключевой ставки ЦБ РФ на конец II квартала 2023 года является 7,5-8% годовых, говорится в инвестиционной стратегии "Финама". "По оценке ЦБ, в январе-феврале средние месячные темпы роста цен складываются на более высоком уровне по сравнению с IV кварталом 2022 год, - отмечается в материале. - Темпы приблизились к 4% в пересчете на год, но для большинства товаров и услуг пока остаются ниже этого уровня. Инфляция в России в годовом выражении в феврале составила 10,99%, а с марта резко снизится и временно (по нашим оценкам, до конца II квартала) уйдет ниже цели ЦБ в 4%. Это ожидаемый эффект, связанный с выходом из базы расчета наиболее высоких значений инфляции прошлого года (пик был как раз в марте 2022 года)". Ближайшее заседание ЦБ состоится 28 апреля, напоминают аналитики. Они полагают, что сохраняющееся противоречие - низкие текущие темпы инфляции против повышенных проинфляционных рисков - будет способствовать сохранению ключевой ставки без изменений до тех пор, пока баланс этих факторов не сдвинется существенно в ту или другую сторону. "Однако более вероятно, что влияние проинфляционных рисков усилится в ближайшие месяцы, и ЦБ отреагирует на это повышением ключевой ставки. Наш прогноз ключевой ставки на конец II квартал составляет 7,5-8%, на конец года - 7-8,5%", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБР-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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