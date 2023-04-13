ЦБР столкнется с непростым выбором по ставке на заседании в апреле - Альфа-банк

Банк России столкнется с непростым выбором в отношении своих действий по ключевой ставке на заседании 28 апреля 2023 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и старший аналитик Ирина Ростовцева.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,4% м/м в марте или 3,5% г/г, что ниже ориентира ЦБ РФ. Цены в непродовольственном сегменте выросли на 0,1% г/г в марте и по-прежнему весьма умеренно реагировали на ослабление курса рубля. Мы связываем подобную динамику с ослаблением спроса и неготовностью домохозяйств переключаться на новые товары. В то же время продовольственная инфляция составила 2,6% г/г в марте; самый сильный рост цен показал сектор услуг, где цены выросли на 9,7% г/г. Эта общая инфляционная картина соответствует нашим ожиданиям; единственный негативный момент связан с тем, что цифры недельной инфляции скорее говорили в пользу того, что в марте инфляция должна была составить 0,2% м/м, и цифру 0,4% м/м мы не рассматривали как наш базовый сценарий, - пишут эксперты в обзоре. - С другой стороны, мы по-прежнему ожидаем, что в апреле инфляция составит 0,5% м/м, и эта цифра соответствует недавнему заявлению президента РФ В. Путина о том, что годовая инфляция замедлится до уровня ниже 3,0% в апреле. Мы ожидаем годовую инфляцию на уровне 2,5% г/г в апреле. Таким образом, мы считаем, что ЦБ РФ столкнется с непростым выбором в отношении своих действий по ключевой ставке на заседании 28 апреля, так как при уровне инфляции ниже 3,0% сохранить ставку на уровне 7,5% годовых сложнее, даже если замедление носит временный характер".

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