Шансы на возврат курса рубля ниже 80 руб./$1 остаются высокими - БКС Экспресс

Вероятен более крепкий курс рубля по отношению к доллару США в ближайшие месяцы в базовом сценарии, шансы на возврат ниже 80 руб./$1 остаются высокими на фоне постепенного роста экспортной выручки, так что фиксация валютных позиций выглядит оправданной, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

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