"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xtep International

"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций поставщика спортивной одежды, обуви и аксессуаров Xtep International по результатам эмитента за первый квартал 2023 года с прогнозной стоимостью на уровне 12,51 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Целевая цена предполагает P/E 25x и 19x 2023e и 2024e соответственно, отмечают эксперты.

"Компания опубликовала операционные результаты за 1К23: розничные продажи основного бренда Xtep увеличились примерно на 20% г/г, розничные скидки составили 25-30%, оборачиваемость запасов в каналах дистрибуции - менее 5 месяцев (в соответствии с ожиданиями). Конъюнктура с начала года улучшается, с учетом более благоприятной ситуации на розничных рынках компания ожидает во 2К23 ускорения роста розничных продаж к/к. Менеджмент рассчитывает на рост выручки от основного бренда Xtep в 1П23 на 5-10% г/г (выше ожиданий). Компания также повысила ориентир роста розничных продаж до 25% г/г (против более 20% г/г)", - отмечают в "БКС МИ".

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