Рубль, вероятно, сможет укрепиться до 80-80,5 руб./$1 в ближайшие дни - "Открытие Инвестиции"

Курс валютной пары доллар/рубль должен снизиться до 80-80,5 руб./$1 в ближайшие дни, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Техническая картина все-таки сказывается на динамике. Рубль, очевидно, заметно "подустал" от волатильности. Мы видим, что объемы в основных валютных парах ниже, чем на прошлой неделе. Пожалуй, локальный спрос на валюту удовлетворен, а перманентный либо требует коррекции, либо ему требуется время, чтобы подстроиться под новые уровни. Отмечаем повышение активности предложения валюты в паре USD/RUB на уровнях выше 82,5 руб./$1, - указывает эксперт в комментарии. - Поэтому считаем, что в ближайшие дни верхняя граница 83-82,5 руб./$1 выглядит относительно прочной, курс должен снизиться до 80-80,5 руб./$1. Пока нет уверенности в том, что мы увидим котировки ниже 80 руб./$1, разве что на пиковой фазе апрельского налогового периода. Однако до конца месяца еще много времени".

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