Фондовые индексы США пока сохраняют шансы на продолжение роста - БКС Экспресс

Американские фондовые индексы пока сохраняют шансы на продолжение подъема, индекс S&P 500 может вырасти до 4200 пунктов, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Американскому рынку акций не удалось удержаться в положительной плоскости, и по итогам сессии в среду ведущие индексы снизились на 0,1-0,9%. Наибольшие потери понес IT-бенчмарк Nasdaq, максимально чувствительный к вопросу изменения ставок. И здесь дело исключительно в оценках рынка протоколов прошедшего в марте заседания ФРС, вышедших накануне, уже после метрик по инфляции. Протоколы от прошлого месяца предполагали дальнейшее монетарное ужесточение, но они же не учитывали грядущую позитивную статистику апреля по инфляции. Таким образом, слабость индексов акций может быть временной, перспективы восстановления провала и дальнейшего подъема все еще есть, - пишет аналитик. -Так, для S&P 500 сохраняется вариант похода к максимумам года на 4200 пунктов при соблюдении мер предосторожности ("стоп" на 4000 пунктах)".

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