"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Great Wall Motor

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя Great Wall Motor с целевой ценой HKD12,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 38% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Great Wall Motor опубликовала данные по производству и продажам за март: продажи составили 90240 единиц (-10,6% г/г, +32,3% м/м - динамика м/м лучше, чем по отрасли). Реорганизация каналов дистрибуции для автомобилей на альтернативном топливе идет планомерно, и мы ожидаем вывод на рынок нескольких продуктов в этом году", - пишут аналитики.

Компания вывела на рынок версию 2023 года Tank 500 и начала принимать заявки на шестиместный электромобиль-универсал Lanshan, который поступит в продажу 13 апреля. Эксперты "БКС МИ" полагают, что эта марка будет пользоваться спросом у покупателей в сегменте шестиместных внедорожников среди аналогов по разумной цене.

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