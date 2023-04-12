"БКС МИ" понизил рекомендацию до "держать" для акций Abercrombie & Fitch

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили рекомендацию для акций Abercrombie & Fitch с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компании не удается повысить рентабельность на фоне инфляции и неблагоприятных валютных факторов, осмотрительность потребителей в отношении трат также сдерживает рост продаж, - пишут эксперты. - Недавно компания отчиталась за 4К23, результаты оказались ниже консенсус-прогноза. С учетом динамики продаж и рентабельности за последнее время мы понижаем прогноз EPS на финансовый 2024 год с $1,75 до $1,50. Ждем роста в 2025 году, прогноз - $1,70. Мы рассмотрим возможность возвращения бумаг в список с рекомендацией "покупать" в случае улучшения динамики рентабельности и возобновления выплат дивидендов".

Компания оптимизирует маркетинг, укрепляет цифровые возможности и развивает омниканальность, переходя на менее крупные форматы магазинов - все это, по мнению аналитиков, способно повысить вовлеченность покупателей.

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