Постепенное наращивание экспортных доходов обусловит укрепление рубля во 2К23 - Freedom Finance Global

Постепенное наращивание экспортных доходов во II квартале 2023 года приведет к обратному увеличению профицита торгового баланса, что обусловит укрепление рубля, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Импорт в РФ в I квартале 2023 года превысил показатели аналогичного периода 2022 года, при этом курс доллара на протяжении января-февраля 2023 года оставался примерно на 5 руб. ниже, чем в те же месяцы прошлого года, а в марте разница стала колоссальной на фоне эффекта высокой базы прошлого года, - отмечается в комментарии. - Так как объемы импорта в долларовом эквиваленте сопоставимы, то значительно более низкий курс нацвалюты в текущем году говорит о том, что Россия нарастила именно объемы импорта в количественном выражении, а не его стоимость".

Во II квартале эксперт инвесткомпании прогнозирует изменение текущей тенденции, так как считает, что в I квартале был пройден пик падения экспортных поступлений в бюджет на фоне низких цен на нефть и высокого дисконта на российскую экспортную марку Urals. В частности, на начало года дисконт Urals к Brent достигал $33 за баррель, а на прошлой неделе он опустился до $29,5.

"Постепенное наращивание экспортных доходов приведет к обратному увеличению профицита торгового баланса, что будет способствовать укреплению российского рубля. Как следствие, в отсутствие дополнительного внешнего давления или нового витка геополитического обострения во втором квартале 2023 года курс доллара может вновь опуститься ниже 80 руб./$1", - прогнозирует Чернов.

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