"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 и Магнита

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group и акций "Магнита" с прогнозными стоимостями на уровне 2000 рублей и 6200 рублей за штуку соответственно на горизонте года

"Нам нравится защитный характер продуктового ритейла (он был устойчив в 2022 году, ждем того же в текущем), но мы прогнозируем снижение рентабельности эмитентов в 2023 году и неопределенность с дивидендами, также отмечаем зарубежную прописку X5 и ограниченное раскрытие финансовых показателей "Магнита", - отмечают эксперты в комментарии.

Также аналитики указывают на прогноз роста EBITDA компаний на 5-7% в 2023 году, оценка: 3,5-3,8x EV/EBITDA 2023.

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