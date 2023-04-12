Средняя цена нефти в 2023г составит, вероятно, $85-87/барр. - Freedom Finance Global

Средняя стоимость североморского эталонного сорта нефти (Brent) в текущем году составит, вероятно, $85-87 за баррель, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Управление энергетической информации США (EIA) выпустило ежемесячный отчет с краткосрочным прогнозом ситуации на рынках энергоносителей, предполагающим среднегодовую цену на нефть марки Brent на уровне $85,01 за баррель (предыдущий ориентир составлял $82,95), констатирует эксперт в обзоре. Оценка мирового потребления нефти скорректирована на несущественные 30 тыс. баррелей в сутки, до 100,9 млн. Прогноз добычи жидкого углеводородного сырья в США на 2023 год увеличен с 12,44 млн баррелей в сутки до 12,54 млн. Для России этот "гайденс" пересмотрен с 10,3 млн баррелей в сутки до 10,6 млн, так как эксперты агентства считают, что экспорт из РФ продолжает находить покупателей вне европейского рынка, указывает Чернов. Для государств, входящих в ОПЕК, ориентир снижен с 34,1 млн баррелей в сутки до 33,7 млн ввиду недавних договоренностей о дополнительном сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ с мая и до конца 2023 года.

Повышение прогноза цен на нефть в EIA объясняют снижением ориентиров в отношении ее производства при сохранении устойчивого спроса, в то же время эксперты не исключают падения цен в случае замедления роста экономики из-за банковского кризиса, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"Мы в целом солидарны с оценками EIA. На апрель-июнь прогнозируем цену нефти марки Brent в диапазоне $80-88 с повышением в пределах $88-98 за баррель во второй половине текущего года. С учетом этих прогнозов и низких цен в течение января-марта среднюю стоимость североморского эталонного сорта в нынешнем году ожидаем на уровне $85-87 за баррель. Риски разрастания банковского кризиса мы оцениваем как низкие. Монетарные власти не допустят крупных банкротств во избежание мирового экономического кризиса. Инфляция в Китае активно замедляется, превосходя консенсус: в марте зафиксирован ее минимальный рост за последние 18 месяцев в годовом выражении. Это позволит НБК перейти к смягчению денежно-кредитной политики для стимулирования роста ВВП. Заметное усиление спроса на нефтепродукты со стороны китайской экономики мы ожидаем во втором полугодии 2023 года", - пишет эксперт в обзоре.

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