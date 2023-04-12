Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций General Motors

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций General Motors, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания CarMax предупредила, что на ее результаты за 2023 год давление окажут снижение спроса на поддержанные автомобили и высокие процентные ставки. На наш взгляд, новость создает умеренно негативный фон для акций General Motors, чья выручка на 8% формируется за счет продажи подержанных авто, но предполагаем, что в среднесрочной перспективе основной бизнес автоконцерна компенсирует проблемы GM Financial", - отмечают эксперты.

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