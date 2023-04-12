"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 123,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 123,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 108,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ожидаемое в предстоящие годы восстановление российской экономики будет способствовать повышению интереса инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, поддержку финансовым показателям компании будут оказывать расширение числа доступных для торговли инструментов и дальнейшее развитие портала "Финуслуги". В перспективе Московская биржа даже может в определенной степени выиграть от санкций в отношении российского финансового сектора, усилив свои позиции в качестве главной площадки для торговли российскими ценными бумагами", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции сформировали уровень поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 108,5 руб. риск на портфель составит 0,26%", - указывают эксперты "Финама".

"Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

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