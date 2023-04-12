SberCIB закрыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 203 руб

SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "покупать акции Whoosh с целью 203 рубля за штуку", открытую 24 января 2023 года, в связи с достижением и превышением прогнозного ориентира, сообщается в комментарии инвестбанка.

Котировки бумаг эмитента выросли на 63% с конца января текущего года, отмечает эксперт Ирина Иртегова.

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