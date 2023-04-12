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12 апреля 2023 года 16:06
Кратко- и среднесрочные сигналы для акций ЛУКОЙЛа в целом позитивны - "Велес Капитал"
Краткосрочные и среднесрочные сигналы в целом позитивны и не исключают дальнейший рост котировок акций "ЛУКОЙЛа" с возможным закреплением выше 5000 рублей за штуку в случае удовлетворительных новостей о финальных годовых выплатах дивидендов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги "ЛУКОЙЛа" развивают повышение, начавшееся в середине февраля, и поднялись до самой высокой отметки с ноября 2022 года, закрыв декабрьский дивидендный "гэп". Компания выплатила довольно щедрые дивиденды за 2021 год и 9 месяцев 2022 года (доходность около 11,7% и 5,6% соответственно), в связи с чем инвесторы ждут объявления о финальных годовых выплатах. Италия на этой неделе при этом разрешила продажу НПЗ "ЛУКОЙЛа" на Сицилии кипрской компании, - отмечает эксперт в комментарии. - С технической точки зрения акции эмитента находятся у важного долгосрочного сопротивления 4800 руб., выше которого последний раз торговались в апреле 2022 года. Значимость указанного уровня может сдерживать покупателей от активизации действий без фундаментальных сигналов. Краткосрочные и среднесрочные сигналы в целом позитивны и не исключают дальнейшего роста бумаг с целевым уровнем 4950 руб. и возможным закреплением выше 5000 руб. в случае удовлетворительных новостей по дивидендам. Важная среднесрочная поддержка расположена у 4400 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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