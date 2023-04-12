"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Haier до HKD33

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций Haier Smart Home до 33 гонконгских долларов (HKD) за штуку из-за давления на прибыль на внешних рынках, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом подтверждена экспертами.

Аналитики отмечают следующие значимые факторы:

- Результаты компании за 2022 год оказались хуже ожиданий, но годовая выручка и рыночная доля стабильно растут;

- Ситуация на внутреннем и мировых рынках пока сказывается на марже эмитента;

- Haier укрепляет позиции на внутреннем рынке;

- Компания расширяет присутствие в Европе и США;

- Конкурентоспособность на мировых рынках сохраняется.

Указывают эксперты и на возможные риски: операционные показатели на мировых рынках; колебания спроса и ужесточение конкуренции.

Haier Smart Home - один из мировых лидеров на рынке бытовой техники. Компания обладает конкурентными преимуществами в сегментах холодильников, стиральных машин, кондиционеров, водонагревателей и кухонных приборов.

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