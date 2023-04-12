Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "СПБ Биржи" на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"28 апреля компания опубликует отчётность за 2022 год по МСФО. Ожидаем позитивной реакции рынка на публикацию финансовой отчетности. Ранее компания сообщила о получении чистой прибыли по итогам прошлого года, а входящий в Группу "СПБ Банк" отчитался о трехкратном росте чистой прибыли в 2022 году до 1,6 млрд руб.", - пишут эксперты.

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