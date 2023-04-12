"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену бумаг Polymetal до 760 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Прошлый год акции закончили с падением на 72%, и это был худший результат на рынке, - напоминает аналитик Михаил Зельцер. - Обвал бумаг был обусловлен рисками иностранной юрисдикции корпорации и санкциями на экспорт драгметалла. О дивидендах не могло быть и речи. В этом году видим опережающую динамику восстановления: бумаги с начала 2023 года уже +75%, и это лучший результат среди всех компонентов индекса Мосбиржи".

На взгляд эксперта, причиной столь резкой смены сентимента стали следующие факторы:

- Компания справилась с ограничениями в логистике, перенаправив товарные потоки в дружественные страны.

- Компания работает над изменением структуры бизнеса и стремится сменить юридическую прописку.

- Редомициляция может позволить вернуться к дивидендам.

- Рост стоимости золота до многолетних максимумов и значительное ослабление рубля играют за финансы компании.

"В совокупности обозначенные фундаментальные вводные позволяют сделать переоценку бизнеса. Аналитики БКС повысили внутреннюю стоимость в пересчете на бумагу до 760 руб. с рекомендацией "держать". Относительно текущей котировки на бирже в 650 руб. значительная часть подъема уже отработана, и есть еще порядка 15-20% вверх. Однако раскрытие остаточного потенциала может происходить постепенно, и ориентироваться стоит на весь 2023 год", - отмечает Зельцер.

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