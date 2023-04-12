.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" повысил прогнозную цену бумаг Polymetal до 760 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 апреля 2023 года 14:29
"БКС МИ" повысил прогнозную цену бумаг Polymetal до 760 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену бумаг Polymetal до 760 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается на портале БКС Экспресс. "Прошлый год акции закончили с падением на 72%, и это был худший результат на рынке, - напоминает аналитик Михаил Зельцер. - Обвал бумаг был обусловлен рисками иностранной юрисдикции корпорации и санкциями на экспорт драгметалла. О дивидендах не могло быть и речи. В этом году видим опережающую динамику восстановления: бумаги с начала 2023 года уже +75%, и это лучший результат среди всех компонентов индекса Мосбиржи". На взгляд эксперта, причиной столь резкой смены сентимента стали следующие факторы: - Компания справилась с ограничениями в логистике, перенаправив товарные потоки в дружественные страны. - Компания работает над изменением структуры бизнеса и стремится сменить юридическую прописку. - Редомициляция может позволить вернуться к дивидендам. - Рост стоимости золота до многолетних максимумов и значительное ослабление рубля играют за финансы компании. "В совокупности обозначенные фундаментальные вводные позволяют сделать переоценку бизнеса. Аналитики БКС повысили внутреннюю стоимость в пересчете на бумагу до 760 руб. с рекомендацией "держать". Относительно текущей котировки на бирже в 650 руб. значительная часть подъема уже отработана, и есть еще порядка 15-20% вверх. Однако раскрытие остаточного потенциала может происходить постепенно, и ориентироваться стоит на весь 2023 год", - отмечает Зельцер. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
12 апреля 2023 года 19:06
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя Great Wall Motor с целевой ценой HKD12,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 38% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Great Wall Motor опубликовала данные по... читать дальше
.12 апреля 2023 года 18:47
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили рекомендацию для акций Abercrombie & Fitch с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компании не удается повысить рентабельность на фоне инфляции и неблагоприятных валютных факторов, осмотрительность потребителей в отношении... читать дальше
.12 апреля 2023 года 17:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group и акций "Магнита" с прогнозными стоимостями на уровне 2000 рублей и 6200 рублей за штуку соответственно на горизонте года "Нам нравится защитный характер продуктового ритейла (он был устойчив в... читать дальше
.12 апреля 2023 года 17:26
Средняя стоимость североморского эталонного сорта нефти (Brent) в текущем году составит, вероятно, $85-87 за баррель, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Управление энергетической информации США (EIA) выпустило ежемесячный отчет с краткосрочным прогнозом ситуации на рынках... читать дальше
.12 апреля 2023 года 17:06
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций General Motors, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания CarMax предупредила, что на ее результаты за 2023 год давление окажут снижение спроса на поддержанные автомобили и высокие процентные ставки. На наш взгляд, новость... читать дальше
.12 апреля 2023 года 16:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 123,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 108,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ожидаемое в предстоящие... читать дальше
.12 апреля 2023 года 16:25
SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "покупать акции Whoosh с целью 203 рубля за штуку", открытую 24 января 2023 года, в связи с достижением и превышением прогнозного ориентира, сообщается в комментарии инвестбанка. Котировки бумаг эмитента выросли на 63% с конца января текущего года,... читать дальше
.12 апреля 2023 года 16:06
Краткосрочные и среднесрочные сигналы в целом позитивны и не исключают дальнейший рост котировок акций "ЛУКОЙЛа" с возможным закреплением выше 5000 рублей за штуку в случае удовлетворительных новостей о финальных годовых выплатах дивидендов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал"... читать дальше
.12 апреля 2023 года 15:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $38 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,1%, стоп-приказ: $29, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует отчетность 3 мая, на... читать дальше
.12 апреля 2023 года 15:27
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций Haier Smart Home до 33 гонконгских долларов (HKD) за штуку из-за давления на прибыль на внешних рынках, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом подтверждена экспертами. Аналитики отмечают... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.