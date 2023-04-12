Альфа-банк рекомендует покупать акции Белуги на просадках

Альфа-банк рекомендует инвесторам покупать акции "Белуга групп" на просадках, говорится в обзоре старшего аналитика Евгения Кипниса.

"Компания сообщила о своих операционных результатах за 1К23. Объемы продаж ожидаемо снизились на 7,5% г/г с аномально высокой базы 1К22. Среди положительных моментов мы видим значительный рост продаж импортных брендов (+22% г/г), что значительно лучше наших ожиданий, и сохраняющуюся сильную динамику в премиальных брендах компании. Между тем считаем, что укрепление рубля в течение 2-4К22 позволило компании сформировать высокие запасы импортной продукции. Полагаем, что эти факторы окажут поддержку марже компании в 2023 году наряду с индексацией акцизов всего на 4% г/г, - указывает эксперт. - В целом эмитент по-прежнему извлекает выгоду из сохраняющегося спроса на алкоголь и сокращения предложения на рынке из-за внешних ограничений (что особенно заметно в сегменте крепких алкогольных напитков). Компания показала рекордно высокую EBITDA в 2022 году, и мы ожидаем сопоставимого уровня EBITDA в 2023 году. Акции вошли в число наших топ-пиков на 2023 год, и на данный момент они опережают индекс Мосбиржи с начала года (+61% против +18%). Бумаги эмитента торгуются на мультипликаторе 4,5x EV/EBITDA 2023П (на 13% выше среднего уровня за 5 лет) и с годовой дивидендной доходностью 14%".

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