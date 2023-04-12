Котировки золота могут превысить отметку $2078/унц. - ПСБ

Котировки золота могут в обозримом будущем превысить отметку $2078 за тройскую унцию, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки золота почти полностью восстановили потери последних дней, вновь приблизившись к годовым максимумам. В фокусе внимание инвесторов - сегодняшние данные по ИПЦ в США, которые дадут рынку больше ясности касательно последующих шагов ФРС. Согласно консенсусу Bloomberg, по итогам марта ИПЦ вырос на 5,2% в годовом сопоставлении. В случае, если ожидания рынка оправдаются, стоимость золота может продолжить расти, так как опубликованные данные будут указывать на замедление инфляции в США, а значит Федрезерв может завершить цикл повышения ставки. Продолжаем считать, что цены на золото в обозримом будущем обновят исторический максимум, превысив отметку $2078/унц.", - пишут аналитики банка.

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