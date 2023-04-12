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12 апреля 2023 года 10:10
Котировки золота могут превысить отметку $2078/унц. - ПСБ
Котировки золота могут в обозримом будущем превысить отметку $2078 за тройскую унцию, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки золота почти полностью восстановили потери последних дней, вновь приблизившись к годовым максимумам. В фокусе внимание инвесторов - сегодняшние данные по ИПЦ в США, которые дадут рынку больше ясности касательно последующих шагов ФРС. Согласно консенсусу Bloomberg, по итогам марта ИПЦ вырос на 5,2% в годовом сопоставлении. В случае, если ожидания рынка оправдаются, стоимость золота может продолжить расти, так как опубликованные данные будут указывать на замедление инфляции в США, а значит Федрезерв может завершить цикл повышения ставки. Продолжаем считать, что цены на золото в обозримом будущем обновят исторический максимум, превысив отметку $2078/унц.", - пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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