Фундаментальные и технические факторы, возможно, перевешивают за укрепление рубля - БКС Экспресс

Совокупность фундаментальных и технических факторов в настоящее время, возможно, в целом перевешивает за восстановление рубля по отношению к основным мировым валютам, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Российский рубль завершил сессию вторника ослаблением к основным мировым валютам. Конечно, уже нет прежнего напора покупателей инвалют, а волатильность курсов снизилась, но нет и явных признаков к укреплению рубля. Однако биржевая конъюнктура иногда может запаздывать относительно фундаментальных факторов курсообразования финансового инструмента. Ожидания долгоиграющих негативных факторов, что ранее и привели к масштабному падению рубля, по-прежнему доминируют. Но во вторник, например, бросалась в глаза относительная устойчивость валютного рынка на фоне высокой турбулентности рынка акций после принятия закона "об электронных повестках". А это больше похоже уже на разгрузку позиций в валюте, - пишет аналитик в обзоре. - Возможно, сейчас наступает время, когда совокупность фундаментальных и технических факторов перевешивает за восстановление рубля. По совокупности факторов восстановления экспорта, замедления импорта, сохранения положительного внешнеторгового баланса, остановки роста дефицита бюджета и агрегата M2 ожидаем скорейшее возвращение доллара США под планку 80 руб./$1, ход евро в сторону 85 руб./EUR1 и откат юаня. Среднесрочно рубль может укрепиться и еще больше - к началу II полугодия, когда потоки от внешнеторговой деятельности синхронизируются, не исключается ход доллара в направлении 75 руб./$1, евро - ближе к 80 руб./EUR1, а юань - с ориентиром на 11 рублей".

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