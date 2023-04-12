Рубль, скорее всего, продолжит колебания около уровня 82,5 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс пары доллар/рубль, скорее всего, продолжит колебаться у верхней границы восходящего тренда (82,5 руб./$1) в течение торговой сессии в среду с попытками ее преодоления, драйвером роста может рост спроса на валюту ввиду увеличения геополитических рисков, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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