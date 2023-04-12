"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для бумаг Системы

"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для бумаг АФК "Система", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Ксении Лапшиной.

"Мы не видим специфических драйверов, которые помогли бы акциям эмитента обогнать рынок в ближайшие несколько месяцев, поэтому прогнозируем, что они будут двигаться вместе с ним. За пять месяцев с момента выпуска нашей идеи бумаги принесли доходность почти 15%, как и индекс Мосбиржи. Сохраняем по акциям рейтинг "на уровне рынка", в ближайшее время маловероятно, что появятся факторы, которые могут послужить поводом к его повышению. Долгосрочному инвестору акции могут быть интересны, так как потенциал к раскрытию стоимости портфельных компаний есть, и он может впоследствии реализоваться", - пишет эксперт

"Наши ожидания по дивидендам АФК "Система" остаются неизменными. Наиболее вероятны минимальные выплаты 0,52 руб. на акцию в соответствии с дивидендной политикой, что предполагает дивдоходность около 3,5% в текущих ценах. В принципе компания никогда не относилась к разряду дивидендных бумаг, и выплаты не были определяющим фактором ее инвестиционного кейса. В теории эмитент мог бы увеличить выплаты, распределив дополнительно 10% от годового прироста скорр. OIBDA, но сделать это не позволяет коэффициент чистый долг/скорр. OIBDA, который находится выше целевого уровня 3,0х", - указывает Лапшина.

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