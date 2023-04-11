"БКС МИ" повысил до "держать" рекомендацию для акций Apple

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Apple Inc. до "держать" с целевой ценой $150 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу снижения на 9%, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Компания выстроила экосистему, которая охватывает все продукты и услуги, - пишут аналитики. - В этом главное отличие Apple от других производителей электроники. Главными факторами роста выручки компании в среднесрочной перспективе станут монетизация сервисов и рост сегмента аксессуаров. На аксессуары и сервисы уже приходится порядка 30% выручки, и в ближайшие пять лет эта цифра увеличится до 40%. Рост доли сервисов в общей выручке повысит валовую рентабельность компании. Расширение бизнеса в другие сегменты усиливает позиции компании и возможности монетизации текущей клиентской базы, а также повышает эффективность цепочек поставок. Так, внутренние разработки чипов позволяют Apple снижать себестоимость продукции".

Эксперты "БКС МИ" указывают на риски для акций компании:

- Рост конкуренции.

- Снижение частоты обновления смартфонов.

- Изменение антимонопольного регулирования.

- Изменение налогового законодательства.

- Повышение активности на рынке M&A.

- Изменение в топ-менеджменте.

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