"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $145

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $145 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что JPMorgan опубликует квартальный отчет в пятницу, 14 апреля. Они ожидают роста выручки до $36,13 млрд и прибыли на акцию $3,41. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $120 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,1", - указывают эксперты "Финама".

JPMorgan Chase & Co. - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. Совет по финансовой стабильности (FSB) признал JPMorgan Chase & Co. важнейшим финансовым конгломератом мира, в списке глобально системно значимых банков мира занимает первое место.

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