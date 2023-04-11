"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Россети Ленэнерго" с целью 164 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,1%, стоп-приказ: 1800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала отчет РСБУ за IV квартал 2022 года. Выручка выросла на 5,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Аналитики полагают, что можно посчитать дивиденды на привилегированные акции, исходя из отчета: согласно уставу, на выплату идет 10% от прибыли. С учетом уже выплаченных ранее 0,44 руб. на акцию по итогам 9 месяцев следующая дивидендная выплата может составить 18,83 руб., что от текущих уровней дает 12,64% дивидендной доходности.

"С технической точки зрения, привилегированные акции эмитента не выглядят перекупленными. Котировки пробили уровень поддержки 142,5 руб., затем откатились к нему. Также был пробит уровень 150 руб., после чего цена некоторое время находится в консолидации. В случае дальнейшего выхода из консолидации вверх возможен дальнейший рост. Стоп-лосс можно поставить за нижним уровнем сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 141,5 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Россети Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны.

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