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11 апреля 2023 года 17:02
"Финам" сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив акций Сбербанка
"Финам" сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив акций Сбербанка на фоне опубликованной отчетности по РСБУ за январь-март 2023 года, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Сбер, ведущий российский кредитор, представил сокращенную отчетность по РСБУ за январь-март 2023 года, - пишет эксперт. - Чистая прибыль банка в прошлом месяце составила до 125,3 млрд руб., а по итогам всего I квартала достигла 350,2 млрд руб., при высоком значении рентабельности капитала (ROE) на уровне 24%. Опубликованные финпоказатели Сбера оказались ожидаемо сильными, в частности, чистая прибыль за 3 месяца превзошла финансовый результат всего 2022 года. Сбер продолжает демонстрировать уверенный рост доходов по основным направлениям деятельности при неплохом контроле над операционными расходами, качество активов остается стабильно высоким. Капитальная позиция также не вызывает опасений. На таком фоне обещания руководства по итогам 2023 года показать прибыль, сопоставимую с результатом докризисного 2021 года, выглядят вполне реализуемыми". Эксперт полагает, что вышедшая отчетность, наряду с ожиданиями щедрых дивидендов, будет поддерживать акции Сбербанка в ближайшие недели. Собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос о дивидендах, пройдет 21 апреля, а дата закрытия реестра для получения дивидендов - 11 мая, напоминается в комментарии. "Банк и в будущем сохранит способность выплачивать высокие дивиденды, поэтому можно надеяться на достаточно быстрое закрытие дивидендного гэпа, - отмечает Додонов. - Я сохраняю позитивный долгосрочный взгляд на перспективы бизнеса Сбера и по-прежнему считаю его акции лучшим выбором в финансовом секторе РФ. Моя целевая цена по бумагам банка на конец 2023 года составляет 265,6 руб. для "обычки" и 252,3 руб. для "префов", рейтинг обоих типов акций - "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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