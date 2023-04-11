Китайский PPI указывает на дальнейшее замедление инфляции - Freedom Finance Global

Активное снижение китайского индекса цен производителей (PPI) указывает на дальнейшее замедление инфляции, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Индекс потребительских цен в Китае за март снизился на 0,3% от уровня февраля, - констатирует эксперт. - На этом фоне инфляция замедлилась до минимума с сентября 2021 года на отметке 0,7% годовых, в то же время базовый показатель (без учета динамики цен на продукты питания и топливо) также оказался равен 0,7% после 0,6% в феврале. При этом в консенсус был заложен рост потребительских цен на 0,2% при инфляции на уровне 1%. Замедлению инфляции способствовало минимальное за последние десять месяцев повышение цен на продовольствие. Оно составило 2,4% г/г благодаря снижению стоимости свежих овощей на 11,1%. Транспортные услуги подешевели на 1,9%, образовательные - на 1,4%, а жилье опустилось в цене на 0,3%".

Аналитик отмечает, что прогнозировал замедление темпов инфляции в Китае с учетом продолжающегося в течение полугода снижения индекса цен производителей (PPI). В марте этот показатель опустился на 2,5% г/г после уменьшения на 1,4% г/г месяцем ранее. "PPI выступает опережающим индикатором для инфляции, и его активное снижение дает основание рассчитывать на ее дальнейшее замедление, - указывает Чернов. - Этому процессу будет способствовать также эффект высокой базы прошлого года. Напомним, что в апреле 2022 года индекс PPI вырос на 8%, а инфляция составила 2,1%".

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