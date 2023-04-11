Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Pfizer с целью $45,9

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $45,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $39, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Pfizer в I полугодии 2023 года продолжит реализовывать контрактные обязательства, связанные с поставками Comirnaty и Paxlovid. Мы ожидаем, что финансовые результаты в этом периоде будут лучше, чем во втором полугодии. Ключевые аргументы в поддержку идеи: благоприятные долгосрочные перспективы роста фармацевтического бизнеса эмитента и вероятность того, что компания может стать бенефициаром перетока средств в защитные активы", - пишет аналитик Илья Зубков.

Несмотря на резкое увеличение прибыли в 2021-2022 годах, на долгосрочном горизонте Pfizer, по мнению эксперта, по-прежнему выглядит как компания "стоимости" благодаря умеренным рыночным оценкам, сильному портфелю и низкой эластичности спроса в индустрии здравоохранения.

На взгляд стратега, сейчас вероятен краткосрочный виток перетока средств в акции защитных секторов. Среди причин такой ротации можно выделить признаки охлаждения рынка труда и слабые показатели деловой активности, что усиливает опасения в отношении "жесткой посадки" экономики США, - указывает Зубков. - Эти факторы формируют условия для развития тренда ухода от риска. На наш взгляд, акции PFE могут стать одним из основных бенефициаров ротации в низкорисковые активы в индустрии фармацевтики на краткосрочном горизонте. Дополнительный фактор привлекательности бумаги - высокая дивидендная доходность на уровне 3,95%. Отсечка запланирована на 11 мая. Техническая картина также благоприятна: цена бумаги продемонстрировала отскок от поддержки среднесрочного нисходящего тренда и может корректироваться вверх в рамках нисходящего канала".

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