Средний курс рубля во 2К23 может составить 80,9 руб./$1 - БКС МИ

Средний курс рубля во II квартале 2023 года может составить 80,9 руб./$1, а к концу года - около 78 руб./$1, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" (БКС МИ).

"Российский рубль может получить поддержку в виде восстановления цен на нефть и снижения дисконта Urals к Brent, - пишут эксперты в валютной стратегии на II квартал 2023 года. - В условиях ограничений на движение капитала в России фундаментальным фактором, определяющим динамику курса рубля, остаются торговые потоки. На этом фоне мартовское снижение цен на нефть (Urals подешевела до $47,5/барр. в марте против $49/барр. в феврале) ведет к снижению курса рубля с лагом около месяца. Сейчас мы видим соответствующее ослабление курса российской валюты. Кроме того, мы не можем исключать того факта, что продолжается покупка иностранного бизнеса - также ослабляет позиции рубля. Все это происходит на фоне достаточно низкой ликвидности, усиливая волатильность".

По мнению аналитиков "БКС МИ", в целом на апрель-май позиции рубля выглядят относительно слабыми: на 2К23 ожидаемый средний курс составляет 80,9 руб./$1. Однако, начиная с 3К23, национальная валюта будет демонстрировать признаки стабилизации при дальнейшем восстановлении цен на нефть и в результате сокращения дисконта в Urals до $25/барр. в июле 2023 года с $35/барр.

"Курс рубля к концу года может составить около 78 руб./$1, чему будет способствовать увеличение экспортных потоков нефти, поскольку ожидается, что к концу текущего года Urals восстановится до $64/барр., - прогнозируют стратеги инвесткомпании. - Краткосрочная рекомендация на квартал: "держать" доллар США против российского рубля с целевым курсом в 80,9 руб./$1. Долгосрочная рекомендация на 12 месяцев: "продавать" доллар США против российского рубля с целевым курсом USD/RUB в 77,2 руб./$1".

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