Акции Системы остаются фундаментально привлекательными с целевой ценой 20,6 руб. - ПСБ

Акции АФК "Система" остаются фундаментально привлекательными с целевой ценой 20,6 руб. за штуку, и на данный момент продавать бумаги нецелесообразно, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Оцениваем результаты компании за 4К22 как неоднозначные, - отмечается в комментарии. - С одной стороны, выручка корпорации оказалась в пределах ожиданий рынка, а скорр. OIBDA оказалась даже лучше ожиданий. Ключевой вклад в рост показателей был внесен группой компаний "Эталон". Снижение чистой прибыли в 4К22 обусловлен разовым фактором на фоне пожара на складе Ozon. При этом компания планирует вернуться к дивидендным выплатам в размере 0,52 руб. на акцию + 10% от абсолютного прироста показателя OIBDA".

АФК "Система" продолжает развивать свои активы, рассматривая новые возможности приобретения ушедших компаний, подчеркивают эксперты банка. Однако, с другой стороны, основные активы компании демонстрируют замедление темпов роста выручки и OIBDA в отчете "Системы".

"Акции АФК "Система" остаются фундаментально привлекательными с целевой ценой 20,6 руб. и на данный момент продавать бумаги нецелесообразно. "Дно" финансовых результатов некоторых активов компании уже пройдено, ввиду чего такие активы, как "Сегежа", будут поддерживать финансовые результаты материнской компании. Ожидаем решения компании по дивидендам, а также финансовой отчетности за I кв. 2023 года", - указывают стратеги ПСБ.

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