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11 апреля 2023 года 14:28
"Финам" понизил рейтинг акций Southern до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Southern Co. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $72 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Несмотря на выявленные в конце 2022 года проблемы при тестах 3-го энергоблока АЭС Vogtle, сейчас вероятность его ввода в установленные сроки (май-июнь) выглядит крайне высокой, о чем говорит состоявшееся 1 апреля подключение к сети. Однако рыночный позитив в отношении акций компании пока выглядит практически отыгранным, в связи с тем что до конца года Southern необходимо запустить 4-й блок, а история проблемной 10-летней стройки говорит против холдинга", - пишет аналитик Александр Ковалев. Southern Company - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом. Компания обслуживает около 9 млн клиентов на территории общей площадью 300 тыс. кв. км. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SOUTHERN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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