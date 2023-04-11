"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Аналитики "Солид Брокер" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и прогнозную стоимость на уровне 280 рублей за штуку по привилегированным бумагам, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Считаем, что основным драйвером должны стать дивиденды за 2023 год, которые мы прогнозируем на уровне выше 30 рублей/акцию. Представленные сокращенные результаты эмитента по РПБУ за первый квартал текущего года только подтверждают нашу уверенность. Однако отметим, что традиционно в день выхода отчета наблюдается коррекция или фиксация на рынке", - указывают эксперты.

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