Динамика курса рубля пока может сохранять волатильность - Росбанк

Динамика курса рубля по отношению к основным мировым валютам может сохранить волатильность до момента восстановления профицита торгового баланса и увеличения объемов продажи валюты экспортерами до объема $15-17 млрд, сообщается в обзоре аналитиков Росбанка.

Согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, в марте показатель продаж экспортной выручки вырос до $11,6 млрд (против $7,8 млрд в феврале). В теории, указывают эксперты, это позитивный фактор для локального валютного рынка, особенно если учесть тот факт, что регулятор опрашивает не весь круг экспортеров, а только крупнейшие компании - следовательно, продажи валюты могли иметь большие масштабы. Помимо оценки объема экспортных продаж, отмечают аналитики Росбанка, также улучшилось соотношение оборотов валюты на стороне системно-значимых финансовых институтов (продажа валюты 563 млрд руб.) и прочих банков (покупка 549 млрд руб.). Третьей силой, наименее предсказуемой как по концентрации операций, так и по объемам, осталось население, констатируется в комментарии. В марте объем покупок валюты физлицами составил 121,8 млрд руб. (против 72,6 млрд руб. в феврале). Притом спрос на доллары и евро вырос в меньшей степени (79,9 млрд руб. против 61 млрд руб. в феврале), чем на юань - 41,9 млрд руб. против 11,6 млрд руб.

"На первый взгляд, приведенные показатели не демонстрируют сильных перекосов в ликвидности валютного рынка, что также подтверждается умеренным отклонением ставок валютного фондирования на рынке свопов. Тем не менее в условиях общего снижения объемов валютных торгов на первый план может выходить проблема несоответствия спроса и предложения валюты в отдельные дни и периоды. Подобные наблюдения отмечают аналитики ЦБ, косвенно подтверждая ускоренное ослабление курса рубля с падением объемов продаж экспортной выручки после окончания мартовского налогового периода, - пишут эксперты Росбанка.- В этой связи динамика курса рубля может сохранить волатильность до момента восстановления профицита торгового баланса и увеличения объемов продажи валюты экспортерами до объема $15-17 млрд - это среднее между пиковыми продажами показателями 2П22 (тогда валютный рынок испытывал переукрепление курса рубля) и мартовскими значениями".

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