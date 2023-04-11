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11 апреля 2023 года 13:07
Вероятно укрепление рубля до 75 руб./$1 в ближайшие недели - Инвестбанк Синара
Фундаментальные факторы для ослабления рубля отсутствуют, в ближайшие недели вероятно снижение курса пары доллар/рубль до уровня 75 руб./$1, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Банк России опубликовал обзор с комментариями по национальной валюте. Регулятор "не проливает свет" на причины существенного ослабления рубля в последние недели, но слова, где девальвация отечественной валюты называется временной, призваны успокоить участников рынка. По мнению ЦБ РФ, напряженности на валютном рынке не наблюдается. За последний месяц экспортеры активизировали продажи валюты, и физические лица тоже перешли к продаже в начале апреля. Мы разделяем точку зрения, что фундаментальные факторы для ослабления рубля отсутствуют, и ожидаем в ближайшие недели снижение курса USD/RUB до 75 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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