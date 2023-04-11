Вероятен дальнейший рост цены акций Сбербанка - "Тинькофф Инвестиции"

Вероятен дальнейший рост цены обыкновенных акций Сбербанка, прогнозная стоимость - 250 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяиновой.

"Крупнейший российский банк хорошо отчитался за первый квартал и март 2023 года. Тренд последних месяцев 2022 года продолжается - банк постепенно наращивает чистую прибыль, зарабатывая не менее 100 млрд руб. в месяц. За первый квартал прибыль банка уже превысила итоговые значения всего 2022 года. По итогам 2023 года прибыль может быть близка к докризисным уровням, но многое будет зависеть от экономической ситуации в стране. Уровень просроченной задолженности с ростом кредитного портфеля снизился по итогам марта до 2,2%. Сбербанк собирается выплатить дивиденд за 2022 год в размере 25 руб./акцию, текущая доходность - 11,3% (утвердить выплату должны 21 апреля). В случае положительного решения последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды будет 8 мая", - указывает эксперт.

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