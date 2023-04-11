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11 апреля 2023 года 12:10
Ставка ЦБР, скорее всего, останется на уровне 7,5% в ближайшие месяцы - "Альфа-Капитал"
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет сохраняться на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. "Инфляция в России продолжает снижаться - до 4,3%, по последним данным. Это практически таргет ЦБ РФ (4%). Вполне вероятно, что в ближайшее время инфляция опустится и ниже целевых 4%, а затем (с конца апреля или мая) показатель начнет постепенно восстанавливаться до уровня 5-6% на конец 2023 года. Такое снижение инфляции поменяет настроения на рынке. Когда инфляция находится на уровне 4-5%, стимулов повышать ключевую ставку значительно меньше, в том числе психологически. Поэтому мы остаемся при своем мнении, что в ближайшее время ключевая ставка будет сохраняться на уровне 7,5%, а ближе к концу года ЦБ может задуматься и о ее снижении", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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