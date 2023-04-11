Ставка ЦБР, скорее всего, останется на уровне 7,5% в ближайшие месяцы - "Альфа-Капитал"

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет сохраняться на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

"Инфляция в России продолжает снижаться - до 4,3%, по последним данным. Это практически таргет ЦБ РФ (4%). Вполне вероятно, что в ближайшее время инфляция опустится и ниже целевых 4%, а затем (с конца апреля или мая) показатель начнет постепенно восстанавливаться до уровня 5-6% на конец 2023 года. Такое снижение инфляции поменяет настроения на рынке. Когда инфляция находится на уровне 4-5%, стимулов повышать ключевую ставку значительно меньше, в том числе психологически. Поэтому мы остаемся при своем мнении, что в ближайшее время ключевая ставка будет сохраняться на уровне 7,5%, а ближе к концу года ЦБ может задуматься и о ее снижении", - пишет эксперт в комментарии.

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