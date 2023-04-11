Дивидендный фактор продолжит оказывать фундаментальную поддержку акциям Сбербанка - БКС Экспресс

Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность с прогнозной стоимостью на уровне 300 рублей за штуку в долгосрочной перспективе, дивидендный фактор продолжит оказывать фундаментальную поддержку бумагам, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Финансовые результаты Сбербанка за 1К23 по РПБУ ожидаемо сильные: мощный темп процентных доходов, стабильные комиссионные, высокая эффективность управления издержками. Как результат - значительная помесячная прибыль, позволяющая кредитной организации на годовом треке показать сопоставимые с докризисным 2021 годом результаты, - пишет аналитик в комментарии. - Дивидендный фактор продолжает оказывать фундаментальную поддержку бумагам, инвесторы могут и дальше удерживать позиции в портфеле. Долгосрочный ориентир на раскрытие внутренней стоимости в 300 рублей сохраняется. А вот спекулянты, ранее закладывающие ожидания по прибыли и получившие подтверждение, уже по факту сильного отчета могут зафиксировать прибыль выше 220 рублей: возможно, активным игрокам еще представится возможность перезайти в перспективные акции по более привлекательным ценам".

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