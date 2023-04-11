Сильное падение цены акций Аэрофлота маловероятно - "Алор Брокер"

Сильное падение котировок акций "Аэрофлота" маловероятно, государство продолжит поддерживать крупнейшего авиаперевозчика страны, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Хороший спрос наблюдался в понедельник на акции "Аэрофлота", подорожавшие на 6,25%. Драйвером движения стала новость, что авиаперевозчики вновь просят власти оказать им финансовую поддержку. Скорее всего, их просьбы в той или иной степени будут удовлетворены. Нет никаких сомнений, что государство продолжит поддерживать крупнейшего авиаперевозчика страны. Поэтому резкие взлеты его бумаг еще будут, а их сильного падения ждать не стоит", - пишет эксперт в комментарии.

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