Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Constellation Brands на уровне $260

Freedom Finance Global сохраняет долгосрочную прогнозную стоимость акций Constellation Brands на уровне $260 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Constellation Brands отчиталась за четвертый квартал 2022 года снижением скорректированной прибыли на акцию с прошлогодних $2,37 до $1,98 при консенсусе FactSet на уровне $1,83. Чистые продажи корпорации сократились на 5% г/г/ (до $1,99 млрд), тогда как общерыночные ожидания закладывали показатель на отметке $2,01 млрд. Прогноз компании в отношении прибыли на акцию на 2024 финансовый год закладывает ее в диапазоне $11,6-11,9. С 2023 по 2026 годы компания намерена инвестировать в развитие, в том числе в расширение мощностей по производству пива в Мексике, ориентировочно $5-5,5 млрд. Это негативно скажется на свободном денежном потоке эмитента, - отмечает старший аналитик Севак Араратян. - Руководство компании в ходе конференц-колла по итогам квартала сообщило, что повышение цен в октябре было негативно встречено покупателями ее продукции. В этой связи менеджмент намерен проводить сдержанную политику в отношении пересмотра цен. Удорожание сырья и логистики, а также рост расходов на маркетинг не позволяют улучшить операционную маржу".

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