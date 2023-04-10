Акции Salesforce, Dynatrace и Adobe - фавориты среди разработчиков ПО на рынке США - "БКС МИ"

Акции компаний Salesforce Inc. (прогнозная стоимость - $235 за штуку), Dynatrace (прогнозная стоимость $48 за штуку); и Adobe Inc. (прогнозная стоимость - $435 за штуку) являются фаворитами сектора разработчиков программного обеспечения (ПО) на американском фондовом рынке, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции сектора, и ждем дальнейшее улучшение маржинальности бизнеса за счет анонсированных мер по сокращению расходов (многие компании сектора решили снизить операционные издержки, в том числе за счет сокращения персонала). В отрасли формируются новые долгосрочные точки роста, в частности дополнительные сферы применения ИИ (ChatGPT). По оценкам Goldman Sachs, использование ИИ позволит расширить целевой рынок разработчиков ПО на $150 млрд (18-20% к текущему целевому рынку). Однако, принимая во внимание текущую оценку (EV/S 6,1х) и ожидаемое значение "Правила 40" (маржа FCF + темпы роста выручки) в размере 38%, мы меняем наш взгляд на сектор с позитивного на нейтральный, при этом полагаем, что акции отдельных игроков сектора способны опередить рынок", - пишут эксперты в материале.

"Ставка делается на устойчивые компании с хорошей рентабельностью. Мы учли сохраняющие риски рецессии и включили в список фаворитов компании, которые удовлетворяют следующим критериям: низкий уровень проникновения на целевом рынке (чем он ниже, тем меньше чувствительность сегмента к динамике деловой активности; высокая важность предоставляемых услуг для IT-инфраструктуры; высокий уровень удержания клиентов (Net Retention Rate>100%); ориентация на крупный бизнес; положительный FCF и низкие рыночные мультипликаторы", - указывают аналитики в обзоре.

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