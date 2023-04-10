"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Юнипро с целью 2200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целью 2200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,78%, стоп-приказ: 1800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После публикации отчетности за 2022 год рынок поддержал некоторый позитив в бумагах. Кроме того, 4 апреля прошло заседание совета директоров компании, на котором была принята к сведению стратегия развития. Позитив в бумаге продолжается", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящая тенденция продолжается, виден мощный выкуп бумаг около уровня 1800 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1800 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме".

"Юнипро" - одна из крупнейших компаний в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. Основой вид деятельности - производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии.

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