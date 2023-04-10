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10 апреля 2023 года 16:31
Индекс S&P 500 может показать рост на торгах в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 в целом обладает потенциалом роста в течение торговой сессии в понедельник, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Американский рынок может продемонстрировать умеренный рост в ходе предстоящей в понедельник сессии после трехдневных выходных. Выйдут итоговые данные оптовых товарных запасов за февраль, от которых сюрпризов не ожидается. Комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (голосующий член FOMC), которые, вероятно, коснутся и мартовского отчета по рынку труда, могут оказать негативный эффект на рынок. Публикаций значимых отчетов компаний из состава индекса широкого рынка или высокотехнологичных гигантов на день не запланировано. Волатильность находится на пониженных уровнях (индекс VIX перед началом торгов 10 апреля закрепился на отметке 18,4 пункта), - указывает эксперт в обзоре. - S&P 500 продолжает удерживаться выше краткосрочных и долгосрочных скользящих средних, закрепившись чуть ниже середины восходящего канала. Технические индикаторы указывают преимущественно на рост широкого рынка на предстоящих торгах. RSI и MACD также сигнализируют о преобладании "бычьих" настроений. При этом утренние фьючерсы не позволяют точно прогнозировать направление движения индексов в начале основной сессии". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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