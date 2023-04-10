SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Совкомфлота

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота", сообщается в материале.

"Компания 20 марта частично раскрыла результаты за 2022 год и подтвердила, что направит на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. В прошлом году "Совкомфлот" получил 20,4 млрд руб. скорректированной чистой прибыли, то есть дивиденды могут составить не менее 10,2 млрд руб. Это соответствует 4,3 руб. на акцию при дивидендной доходности 6,7%. Мы не исключаем, что на дивиденды может быть направлено и 100% скорректированной чистой прибыли - тогда дивидендная доходность достигнет 13,4%. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции эмитента и подтверждаем оценку "покупать", - отмечает эксперт Георгий Иванин.

"Прошлый год оказался удачным для компании, а ставки фрахта остаются высокими с начала 2023 года. Сейчас суточные ставки на танкеры Aframax на спотовом рынке составляют $70 тыс., а по контрактам на год - $44 тыс. Это на 7% и 11% выше, чем в начале года. Кроме того, "Совкомфлот" - госкомпания, а перед правительством стоит задача увеличить поступления в бюджет", - обращает внимание Иванин.

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