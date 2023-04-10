"Золотой" период внутрироссийского юаневого облигационного сегмента завершается - "Финам"

Начальный период развития российского юаневого долгового сегмента, по-видимому, подходит к концу, полагает аналитик "Финкама" Алексей Ковалев. Расширение предложения наряду с конкуренцией со стороны "замещающих" облигаций и банковских депозитов ведут к росту доходностей на рынке, и эксперт ожидает дальнейшую нормализацию ценообразования в секторе.

"Сегмент номинированных в китайской валюте российских облигаций постепенно развивается, количество выпусков растет, и сектор постепенно входит в фазу насыщения. Результатом этого является рост доходности индекса юаневых облигаций Мосбиржи (RUCNYCP) на более чем 1 п.п. с ноября прошлого года. Нельзя исключать, что начальный "золотой" период развития сектора, который характеризовался минимальными премиями к базовому активу (гособлигациям КНР), близок к завершению", - пишет Ковалев.

На взгляд эксперта, удовлетворять аппетиты заемщиков российскому рынку становится все труднее. Это в конечном итоге выливается в рост запрашиваемых инвесторами премий в доходности и приводит к повышению стоимости размещений. Ситуацию несколько усложняет то, что в отличие, например, от "замещающих" облигаций, в случае с юаневыми бондами инвесторы имеют дело, так сказать, с "чистым" валютным инвестированием, подчеркивает аналитик. Речь идет о том, что обслуживание номинированных в китайской валюте ценных бумаг (а зачастую и их покупка на бирже) происходит только в валюте номинала. Это отличает юаневый сектор от сегмента "замещающих" облигаций, которые являются только экспозицией на валюту - их обслуживание происходит в рублях по курсу ЦБ РФ.

"Мы ожидаем дальнейшую нормализацию доходностей в российском юаневом долговом секторе по мере его насыщения. При этом расширение кредитных премий возможно даже при том, что кредитное качество эмитентов останется неизменным или даже улучшится. Свою роль в этом процессе играют и конкуренция за деньги инвесторов со стороны "замещающих" облигаций и банковских депозитов в юанях", - прогнозирует стратег "Финама".

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