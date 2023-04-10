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10 апреля 2023 года 14:13
Вероятно укрепление рубля до 78 руб./$1 в ближайшие недели - "Тинькофф Инвестиции"
Вероятно укрепление рубля до 78 руб./$1 в ближайшие недели, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". Текущее резкое ослабление отечественной валюты, по их мнению, носит временный характер. Оно связано в первую очередь с существенными оттоками капитала в моменте при не очень высокой ликвидности. Это могло стать одним из факторов существенного движения курса. Помимо этого, профицит торгового баланса продолжает сокращаться, что постепенно приводит к ослаблению рубля. "Вместе с тем мы не считаем текущее ослабление рубля искусственным, - указывают эксперты. - Да, слабый рубль в краткосрочной перспективе выгоден Минфину для пополнения бюджета, особенно на фоне того, что средняя цена на нефть марки Urals в марте 2023 года была на уровне $47,85/баррель - это почти вдвое ниже, чем в марте 2022-го ($89,05/баррель). Однако стоит отметить, что нефтяные котировки существенно выросли за последние недели, а дисконт Urals при расчете налогов и так будет постепенно сокращаться до $25/баррель к июлю, что благоприятно скажется как на бюджете, так и на курсе (на фоне роста предложения валюты для налоговых выплат). На минувшей неделе также вышла предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-март 2023 года. Она подтвердила, что расходы бюджета в марте продолжили нормализовываться, благодаря чему федеральный бюджет в марте был исполнен даже с небольшим профицитом. Кроме того, для Банка России существенный рост курса нежелателен, поскольку он создает проинфляционные риски, из-за которых регулятор будет вынужден в конечном итоге повысить ключевую ставку. Это, в свою очередь, замедлит рост экономической активности". Учитывая все это, стратеги "Тинькофф Инвестиций" не ожидают, что российское правительство будет стремиться к ослаблению национальной валюты. В четверг министр финансов Антон Силуанов уже выступил в поддержку рубля, заявив, что ожидает укрепления на фоне роста цен на энергоносители. Поэтому эксперты рассчитывают, что в ближайшие недели отечественная валюта все же начнет укрепляться до уровней около 78 руб./$1, и сохраняют прогноз по паре доллар-рубль на 2К23 на уровне 73-77 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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