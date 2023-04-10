Результаты исполнения бюджета за 1К23 говорят в пользу паузы на заседании ЦБР по ставке - Альфа-банк

Результаты исполнения бюджета за I квартал 2023 года говорят в пользу паузы на заседании ЦБ РФ по ставке 28 апреля, полагают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета составил 2,4 трлн руб. в 1К23, констатируют аналитики.

"В марте бюджет был исполнен с профицитом в размере 0,2 трлн руб., главным образом, благодаря стабилизации расходов. В то же время доходная часть также улучшилась, доходы достигли 2,5 трлн руб. в марте против среднемесячного уровня в январе-феврале в размере 1,6 трлн руб., однако поддержку доходам оказали ненефтегазовые доходы, которые составили 1,8 трлн руб. в марте на фоне сезонно высокого налога на прибыль в связи с выплатами в бюджет по итогам 2022 года в сравнении со среднемесячным уровнем января-февраля в размере 1,1 трлн руб.", - пишут Орлова и Ростовцева.

В целом, доходы составили 5,1 трлн руб. в 1К23, то есть снизились на 20,7% г/г, тогда как расходы достигли 8,1 трлн руб. в 1К23, то есть выросли на 34,0% г/г, отмечается в комментарии.

"Таким образом, результат за март подтверждает тот факт, что всплеск роста расходов, по всей видимости, завершен, тогда как доходная сторона остается хрупкой и для балансировки бюджета власти будут предпринимать меры, в том числе повышение налоговой нагрузки на корпоративный сектор, - резюмируют эксперты банка. - Более того, ослабление курса рубля окажет поддержку слабым нефтегазовым доходам. В целом, мы считаем, что результаты исполнения бюджета за 1К23 говорят в пользу паузы на предстоящем заседании ЦБ РФ по ставке 28 апреля".

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