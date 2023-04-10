БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Самолет ГК-БО-П11, МВ Финанс 001Р-02, РЕСО Лизинг БО-П-11 и О''''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В корпоративном сегменте продолжается постепенное снижение премии за риск. По индексу CBonds High Yield премия составила 477 б.п. против 550 б.п. в начале марта (-73 б.п.), по индексу широкого рынка Total Market Investable - 233 б.п. против 278 б.п. (-45 б.п.). По бумагам высоких рейтинговых категорий G-спреды почти не меняются. Новых эмитентов замещающих бондов пока нет. По-прежнему единственным активным участником на этом рынке остается "Газпром капитал". При этом Минфин РФ продолжает работу над законопроектом, обязывающим эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие бонды. Вероятно, компании ждут конкретных условий и поэтому не спешат с размещениями", - пишут эксперты.

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