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Главная / Аналитикам / Аналитика / Главные события недели - SberCIB
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10 апреля 2023 года 11:59
Главные события недели - SberCIB
Данные по потребительской инфляции в США и протокол заседания Федеральной резервной системы будут опубликованы на текущей неделе, также выйдут отчеты Сбербанка, АФК "Система" и "О''Кей", отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 10 апреля: - Индекс тенденций на рынке труда в США в марте; - Оптовые продажи в США в феврале. 11 апреля: - Индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен производителей (ИЦП) в Китае в марте; - Объем розничных продаж в еврозоне в феврале; - Результаты АФК "Система" за четвертый квартал и 2022 год по МСФО. 12 апреля: - ИПЦ в США и России за март; - Публикация протокола заседания ФРС США; - Отчет об исполнении федерального бюджета США в марте. 13 апреля: - ИЦП в США в марте; - Ежемесячный отчет ОПЕК; - Торговый баланс в Китае в марте; - Промышленное производство в еврозоне в феврале; - Результаты Сбербанка за март по РСБУ. 14 апреля: - Розничные продажи и промышленное производство в США в марте; - Индекс настроения потребителей в США от Мичиганского университета; - Индексы цен на экспорт и импорт в США в марте; - Результаты "О''Кей" за 2022 год по МСФО. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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10 апреля 2023 года 19:04
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Constellation Brands до $254 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания по окончании пандемии удерживает сильные позиции на фоне высоких объемов поставок пива и... читать дальше
.10 апреля 2023 года 18:42
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, заменив акции Positive Technologies и Ozon на акции "Яндекса" и "РусАла", сообщается в материале. Текущий состав топ-10 акций России: "Яндекс", "РусАл", "Мечел", "Газпром нефть", "МТС", "НОВАТЭК", "Полюс",... читать дальше
.10 апреля 2023 года 18:22
Рубль останется под давлением на текущей неделе, продолжив колебания в коридоре 80-83 руб./$, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Мы ожидаем, что на текущей неделе российская валюта останется под давлением и продолжит колебаться в коридоре 80-83 руб./$1. Однако мы... читать дальше
.10 апреля 2023 года 17:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $199,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,71%, стоп-приказ: $189, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Факторами роста для эмитента являются... читать дальше
.10 апреля 2023 года 17:37
Freedom Finance Global сохраняет долгосрочную прогнозную стоимость акций Constellation Brands на уровне $260 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Constellation Brands отчиталась за четвертый квартал 2022 года снижением скорректированной прибыли на акцию с прошлогодних $2,37... читать дальше
.10 апреля 2023 года 17:12
Акции компаний Salesforce Inc. (прогнозная стоимость - $235 за штуку), Dynatrace (прогнозная стоимость $48 за штуку); и Adobe Inc. (прогнозная стоимость - $435 за штуку) являются фаворитами сектора разработчиков программного обеспечения (ПО) на американском фондовом рынке, считают аналитики "БКС... читать дальше
.10 апреля 2023 года 16:52
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целью 2200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,78%, стоп-приказ: 1800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После публикации отчетности за... читать дальше
.10 апреля 2023 года 16:31
Индекс S&P 500 в целом обладает потенциалом роста в течение торговой сессии в понедельник, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Американский рынок может продемонстрировать умеренный рост в ходе предстоящей в понедельник сессии после трехдневных выходных. Выйдут итоговые... читать дальше
.10 апреля 2023 года 16:10
Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота", сообщается в материале. "Компания 20 марта частично раскрыла результаты за 2022 год и подтвердила, что направит на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. В прошлом году "Совкомфлот" получил 20,4... читать дальше
.10 апреля 2023 года 15:47
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $166 за штуку, сообщается в обзоре. "Поставки персональных компьютеров Apple сократились в 1К23 на 40,5%, поскольку производители ПК все еще борются с избытком непроданных запасов.... читать дальше
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